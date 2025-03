Lee Jae-myung : un acquittement, mais de nombreux procès à venir

Photo : YONHAP News

Le chef du Minjoo a été acquitté, hier, en appel dans l'affaire de violation de la loi sur les élections aux fonctions publiques. Mais Lee Jae-myung n’en a pas encore fini avec la justice.Le Parquet a déjà annoncé son intention de se pourvoir en cassation pour cette affaire. Parallèlement, le procès en appel pour subornation de témoin est toujours en cours. S’y ajoute la troisième procédure en première instance qui regroupe quatre affaires, y compris le scandale de corruption lié aux projets immobiliers de Daejangdong, Baekhyeondong et de Wirye, ainsi qu’au club de football de Seongnam. Ces procès se déroulent actuellement à Séoul.Au tribunal régional de Suwon, le dossier lié à l’usage abusif de cartes d’entreprise est en cours de préparation du procès. Concernant l’accusation sur les transferts de fonds vers la Corée du Nord via le groupe sud-coréen Ssangbangwool, les audiences reprendront le mois prochain. Si la phase préparatoire des procédures se termine, Lee pourrait devoir comparaître au moins deux fois par semaine devant les juges.Concernant la destitution du président Yoon Suk Yeol, la Cour constitutionnelle examine l’affaire depuis plus d’un mois, après la clôture des plaidoiries le 25 février dernier. D’après les milieux juridiques, les juges délibèrent quotidiennement, mais n’ont pas encore pris la décision finale, probablement en raison de désaccords sur les détails du dossier. Comme au minimum deux jours sont nécessaires pour préparer l’annonce, le verdict pourrait être rendu la semaine prochaine au plus tôt.