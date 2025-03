Activité physique : les adolescents sud-coréens en queue du classement mondial

Photo : YONHAP News

Les adolescents sud-coréens font plus d’exercice physique par rapport à il y a dix ans, mais leur niveau reste toujours bien inférieur à celui de leurs homologues étrangers. C’est ce que révèlent les statistiques publiées aujourd’hui par l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA).Selon ces données, entre 2014 et 2024, la proportion de jeunes pratiquant au moins une heure d’activité aérobie, cinq jours par semaine, est en hausse. Chez les garçons, le taux est passé de 20,5 à 25,1 %, tandis que chez les filles, il a progressé de 7,4 à 8,9 %.Les élèves du collège ont vu cette part augmenter de 16,8 % en 2015 à 21,5 % en 2024, tandis que ceux des lycées de 11,9 à 12,9 %. La KDCA a noté que les collégiens ont affiché un accroissement remarquable, tandis que pour les lycéennes, le niveau demeure bas, sans évolution significative.Cependant, malgré cette amélioration, la Corée du Sud reste en bas du classement mondial. Selon une enquête menée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2016 auprès de 146 pays, 94,2 % des adolescents sud-coréens ne pratiquent pas suffisamment d’activité physique, le niveau le plus élevé parmi les nations étudiées. La moyenne mondiale était de 81 %.L’agence a souligné l’importance des exercices, indiquant que les adolescents physiquement actifs présentent un taux de stress plus faible que ceux qui ne le sont pas.