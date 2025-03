« La vie portera ses fruits » s’impose sur Netflix

Photo : YONHAP News

La série sud-coréenne « La vie portera ses fruits » a conquis les spectateurs du monde entier. En occupant la tête du classement des programmes TV en langue non anglaise de Netflix. Depuis la diffusion de la troisième partie (épisodes 9 à 12), le 21 mars, 5,5 millions de vues ont été comptabilisées.Le drama signé Kim Won-seok figure dans le Top 10 de 42 pays, dont la Corée du Sud, le Brésil, la Colombie, Taïwan et la Turquie. Le secret de cette popularité réside dans la narration qui transcende les générations et les frontières, mêlée à une sensibilité typiquement sud-coréenne.« La vie portera ses fruits » raconte la vie d’Ae-soon et Gwan-sik, nés sur l’île de Jeju, explorant l’amour entre homme et femme et entre parents et enfants.La quatrième et dernière partie sera dévoilée demain simultanément aux quatre coins de la planète.