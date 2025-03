Droits de douanes américains : Han Duck-soo exprime ses inquiétudes et promet un soutien aux entreprises

Photo : YONHAP News

Lors d’une réunion avec les dirigeants des six principales organisations économiques du pays tenue aujourd’hui, le président par intérim a exprimé ses préoccupations quant à l'impact des droits de douane imposés par le gouvernement américain. Affirmant que l’industrie clé de la Corée du Sud, l’automobile, pourrait être considérablement affectée. Il a promis d’offrir un soutien personnalisé pour protéger les entreprises nationales.Han Duck-soo a annoncé que toutes les ressources disponibles du gouvernement et du secteur privé seront mobilisés pour dialoguer avec les autorités américaines afin de minimiser les dommages. Avant d’assurer que l’exécutif soutiendra les activités de gestion et d’investissement des entreprises de manière stable, ajoutant qu’il prêterait une oreille attentive aux préoccupations de leur dirigeant et prendrait rapidement les mesures nécessaires.Le dirigeant intérimaire a également indiqué que les nouvelles mesures tarifaires de Washington risquaient d’aggraver encore davantage les difficultés économiques du pays. Il a ainsi appelé à l’unité entre le gouvernement et le secteur privé pour surmonter la crise tout en indiquant qu’un esprit d’innovation était nécessaire pour cela.