Sommet de l’Apec : le NIS alerte sur le risque d’attentat ou de cyberattaque nord-coréenne

Photo : KBS News

Le Service national du renseignement (NIS) a averti que des attaques terroristes ou des cyberattaques en provenance de Pyongyang pourraient survenir pendant le sommet de l’Apec, prévu à Gyeongju entre fin octobre et début novembre.Dans un rapport publié ce matin, le NIS a expliqué que l’événement rassemblant de nombreux chefs d’Etat pourrait attirer l’attention de groupes terroristes internationaux, ainsi que de la Corée du Nord qui cherche à le perturber. Le pays communiste pourrait ainsi mener des provocations localisées, combinées à des attaques cognitives, qui consistent à diffuser de fausses informations afin de pousser à des prises de décisions erronées. Cela dans le but d’imposer sa vision des deux Corées comme deux Etats hostiles et d’affirmer sa position dominante.L’agence de renseignement a expliqué qu’au vu de la persistance du sentiment anti-occidental au Moyen-Orient, la Corée du Sud pourrait également connaître une augmentation des cas de soutien aux actes terroristes, ou de financement par le biais de cryptomonnaies. Elle a également mis en garde contre l’apparition des terroristes locaux, favorisée par la prolifération de messages extrémistes sur les réseaux sociaux.