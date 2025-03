Incendies de forêt : de nouveaux territoires déclarés zones sinistrées spéciales

Photo : YONHAP News

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a annoncé que le président par intérim avait déclaré, aujourd'hui, les villes et districts d’Andong, Cheongsong, Yeongyang et Yeongdeok, gravement touchés par les incendies de forêt, comme zones sinistrées spéciales.Le 22 mars, le gouvernement avait déjà déclaré comme tel le district de Sancheong dans la province de Gyeongsang du Sud, suivi, le lendemain, par les districts d’Ulju à Ulsan, d'Uiseong dans le Gyeongsang du Nord et de Hadong dans le Gyeongsang du Sud.Le ministère a expliqué que la décision d’ajouter Andong, Cheongsong, Yeongyang et Yeongdeok à cette liste a été prise en raison de l’ampleur des destructions forestières, du nombre de sinistrés et de l’importance des dégâts.Lorsqu’une région est déclarée zone sinistrée spéciale, des mesures intergouvernementales sont mises en place conformément aux lois en vigueur, y compris un soutien aux victimes. Les modalités précises de cette aide seront déterminées après une évaluation conjointe des dégâts par l'exécutif, suivie de l’élaboration d’un plan de reconstruction et de son approbation lors d’une réunion du Centre national de gestion des catastrophes.Han Duck-soo a déclaré que les feux ont causé non seulement des pertes humaines, mais aussi d’importants dommages aux infrastructures résidentielles. Avant d'annoncer que tous les moyens administratifs et financiers nécessaires pour une gestion rapide et efficace des conséquences de la catastrophe seront mobilisés.Le dirigeant par intérim à ajouter que la priorité serait donnée à l’amélioration des conditions de vie des citoyens impactés afin qu’ils retrouvent rapidement une vie normale.