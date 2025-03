Météo : chute des températures avant le week-end

Photo : YONHAP News

Alors que les sud-Coréens s’habituaient à la douceur, il faudra qu’ils se couvrent ce vendredi. Un vent froid venu du nord-ouest provoque la chute des températures. Ce matin, il fera 4°C à Séoul, 5°C à Daejeon, Gwangju et Jeonju, 9°C à Daegu ainsi que 10°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 12°C dans la capitale et Gwangju, 13°C à Daejeon et Jeonju ainsi que 15°C à Daegu et Busan.Du côté du ciel, une faible pluie tombera sur la côte est au cours de la journée avec quelques risques de neige dans les montagnes du Gangwon. Le reste du territoire sera sous le soleil. A noter qu’un vent fort soufflera sur l’ensemble du pays, ne facilitant pas la tâche des pompiers qui luttent contre les flammes.Ce week-end, la baisse des températures se poursuivra avec des valeurs négatives dimanche matin. Aucune précipitation n’est annoncée.