Corée-Chine-Japon : réunion des ministres du Commerce et de l'Economie prévue à Séoul

Photo : YONHAP News

La réunion des ministres du Commerce et de l'Economie de la Corée du Sud, de la Chine et du Japon est prévue le 30 mars à Séoul. Il s'agit du premier rassemblement depuis celui de Pékin en décembre 2019.Ahn Duk-geun, Wang Wentao et Yoji Muto devraient discuter des sujets d’intérêt commun, notamment les négociations de l’accord de libre-échange entre les trois pays, le développement du Partenariat économique régional global et la coopération pour la stabilisation des chaînes d’approvisionnement. Et ce, en s’appuyant sur les accords déjà conclus lors du sommet trilatéral de mai dernier. En outre, l’attention est portée sur de possibles discussions concernant la promotion du libre-échange face au renforcement du protectionnisme à l’approche de l’annonce des droits de douane réciproques par Washington, prévue le 2 avril.Cette rencontre à trois devrait également être l'occasion d'entretiens bilatéraux successifs. Une réunion entre Ahn et Wang est prévue samedi, puis une autre avec son homologue japonais, le lendemain. Un échange Chine-Japon est également attendu.