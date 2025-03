Moscou prépare une visite de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen est attendu en Russie cette année. La date et le programme de son voyage sont en cours de négociation. C’est ce qu’a annoncé le vice-ministre russe des Affaires étrangères.Selon les agences TASS et Ria Novosti, Andreï Rudenko en a fait part lors d’une conférence, tenue hier. En visite à Pyongyang le 15 mars, il a notamment rencontré la cheffe de la diplomatie nord-coréenne, Choe Son-hui. La semaine dernière, le secrétaire du conseil de sécurité, Sergueï Choïgou, s’y est rendu lui aussi et a été reçu par Kim Jong-un. Le sujet se serait donc invité dans leurs discussions.Le numéro deux de la diplomatie russe a également indiqué que son patron, Sergueï Lavrov, effectuerait cette année un nouveau voyage à Pyongyang pour continuer le dialogue stratégique avec « les amis nord-coréens ». Sans en préciser pour autant la date. Ce déplacement fera suite à celui de son homologue nord-coréenne à Moscou en novembre dernier.Pour rappel, Kim III s’est rendu en Russie à deux reprises, respectivement en 2019 et en 2023. Toutefois, il ne s’est entretenu avec Vladimir Poutine qu’en Extrême-Orient et n’a donc jamais visité la capitale. Il est évoqué sa possible présence au défilé militaire qui sera organisé le 9 mai à Moscou pour célébrer le 80e anniversaire de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie. Néanmoins, le porte-parole du Kremlin a refusé de la confirmer.Depuis son « opération militaire spéciale en Ukraine » de 2022, le pays de Poutine multiplie les rapprochements avec le royaume ermite. Ce dernier lui fournissant des armes et des soldats. L’an dernier, les deux alliés ont signé un traité de partenariat stratégique global, qui prévoit, entre autres, une assistance mutuelle en cas d’agression contre l’une des deux parties.