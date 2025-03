Ministère de la Réunification : Pyongyang cherche à améliorer sa relation avec Pékin

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Réunification a indiqué que l’axe central de la diplomatie nord-coréenne était la Russie et qu’elle cherchait à maximiser la contrepartie de l’envoi de ses troupes, en renforçant les échanges tous azimuts.Selon le rapport intitulé « Les tendances récentes de la Corée du Nord », distribué aux journalistes hier, celle-ci tente également d’améliorer sa relation avec Pékin, qui s’était distendue en raison de son rapprochement avec Moscou. Depuis le début de l’année, une tentative de relancer le tourisme de groupes chinois dans la région de Rason est amorcée alors que les travaux de construction sur la section nord-coréenne du nouveau pont du fleuve Yalu ont repris en février. Cependant, la réaction de la Chine reste relativement tiède, et l’amélioration de leur relation devrait prendre du temps.Concernant les Etats-Unis, ses critiques à leur encontre ont augmenté, mais le royaume ermite continue d’adopter une attitude attentiste vis-à-vis de l’administration Trump.Enfin, sur le plan économique, le régime de Kim Jong-un tire environ 3 milliards de dollars par an de sa coopération avec la Russie. Ce qui lui permet de financer divers projets de construction, dont l'hôpital général de Pyongyang. Toutefois, il semblerait que son grand allié n'ait pas encore entièrement payé la contrepartie à son envoi de troupes sur le front ukrainien.