Festival international de musique de Tongyeong : le rideau s’ouvre

Le Festival international de musique de Tongyeong 2025 démarre aujourd’hui. Sur le thème « Voyage vers l’intérieur », des musiciens de différents pays se produiront pendant dix jours au Tongyeong Concert Hall.La première représentation sera donnée par le pianiste Lim Yun-chan et l'Orchestre du Festival de Tongyeong, dirigé par Fabien Gabel. Ils débuteront avec « L’Ouverture » de Yun Isang, suivie des œuvres de Rachmaninov et de Tchaïkovski.Parmi les programmes principaux figurent le récital, toujours de Lim Yun-chan, la collaboration entre le violoncelliste Pablo Ferrández et l'Orchestre du Festival de Tongyeong, ainsi que le concert de l'Orchestre B'Rock, dirigé par René Jacobs.Les pièces majeures d’Yun Isang, décédé il y a 30 ans, et de Pierre Boulez, qui fête son centenaire cette année, seront également interprétées par l’Ensemble intercontemporain et l’Ensemble de musique contemporaine Weiwuying.L’événement se clôturera le 6 avril avec « War Requiem » de Britten, dirigé par Sung Shi-yeon et interprété par l'Orchestre du Festival de Tongyeong.Créé en 2002 en mémoire du compositeur Yun Isang, ce grand rendez-vous des mélomanes se tient chaque année à Tongyeong, sa ville natale située dans le Gyeongsang du Sud.