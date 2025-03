PIB par habitant en 2075 : la Corée du Sud 21e et le Japon 45e

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, 25e pays du monde en 2024 en PIB réel par habitant, devrait se classer à la 21e place à l’horizon 2075. A contrario, le Japon devrait rétrograder du 29e au 45e rang, derrière le Kazakhstan et la Russie. C’est une estimation avancée par le Centre de recherche en économie du Japon (JCER).Dans un rapport quinquennal sur les prévisions économiques à long terme, l’institut a précisé que le produit intérieur brut réel par habitant du pays du Matin clair devrait atteindre 79 200 dollars dans 50 ans, et celui de l’archipel s’établir à 45 800 dollars.Le JCER a également classé les dix pays devant avoir le PIB le plus élevé dans le monde en 2075. Les Etats-Unis, la Chine et l’Inde dominent la liste suivis par l’Allemagne, l’Indonésie et le Royaume-Uni.Concernant la population japonaise, le centre prévoit qu’elle devrait passer de 120 millions de personnes aujourd'hui à 97 millions en 2075.