Incendies de forêt : le Service forestier déploie toutes les ressources pour l’extinction

Photo : YONHAP News

Les incendies de forêt dans le nord de la province de Gyeongsang du Nord, située dans le sud-est du pays, qui ont débuté samedi dernier se poursuivent. Lors d'un briefing, ce matin, le Service forestier coréen (KFS) a annoncé qu'il concentrerait toutes les ressources pour éteindre les feux principaux. Avant de préciser que les conditions étaient favorables pour les éteindre en raison des pluies tombées pendant la nuit.A 9h, le taux moyen d'extinction est de 85%. Et 88 hélicoptères, plus de 5 500 pompiers et 695 véhicules de lutte contre les flammes ont été mobilisés dans la matinée.Par ailleurs, le bilan des victimes s’est alourdi. Selon le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ), 28 personnes sont décédées, 9 sont gravement blessées et 28 légèrement.Ces feux sont les plus dévastateurs jamais enregistrés, dépassant l'incendie de la côte est en 2000. La superficie totale des zones affectées atteint désormais 48 150 hectares. 8 078 personnes ont été évacuées et 3 481 structures, y compris des maisons et des installations agricoles, ont été endommagées.