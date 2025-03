Cessez-le-feu en Ukraine : Poutine se dit prêt à coopérer avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le président russe s’est déclaré prêt à coopérer avec Pyongyang dans les négociations sur le cessez-le-feu en Ukraine. Vladimir Poutine a tenu ces propos lors d’un déplacement, aujourd’hui, à Mourmansk dans le nord-ouest du pays.Selon les agences locales TASS et Ria Novosti, le chef du Kremlin a affiché sa volonté de travailler avec tous les partenaires qui déploient des efforts pour faire aboutir les discussions. Parmi eux figurent non seulement les Etats-Unis et les pays membres du groupe BRICS, à savoir la Chine, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud, mais aussi la Corée du Nord.Cette déclaration intervient au lendemain de l’annonce du vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andreï Rudenko, selon laquelle un voyage de Kim Jong-un en Russie, cette année, est en préparation.Poutine a également indiqué que Moscou travaillait main dans la main avec le Nord dans le domaine des technologies militaires. Il a alors mentionné un article précis du traité de partenariat stratégique global, signé en juin dernier dans la capitale nord-coréenne. Il s’agit de la clause 4, qui oblige les deux États à fournir une assistance militaire « sans délai » en cas d’attaque contre l’autre, et ce conformément à leurs lois ainsi qu’à l'article 51 de la Charte des Nations unies.