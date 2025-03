Action collective des étudiants en médecine : Han Duck-soo les exhortant à reprendre leurs études

Photo : YONHAP News

Dans une lettre leur étant adressée, le président par intérim a appelé, jeudi, les étudiants en médecine à mettre fin à la suspension collective de leur scolarité et à retourner en classe. Le document a été envoyé aux 40 facultés de médecine du pays via le ministère de l'Education.Dans cette missive, Han Duck-soo exprime ses regrets face à la situation des élèves et reconnaît qu'il y a eu un manque de communication et de confiance entre eux et le gouvernement. Avant de souligner que l’exécutif avait pris en compte les suggestions des responsables des universités et qu'il tiendrait fermement ses engagements.L'envoi de ce courrier s’explique par le fait que de nombreux étudiants n'ont pas repris leurs études, en raison de leur opposition à l’augmentation du numerus clausus dans les facultés de médecine.