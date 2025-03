« Chemins de la paix de la DMZ » : réouverture des dix itinéraires thématiques en avril

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé la réouverture au public, à compter du 18 avril, des itinéraires thématiques des « Chemins de la paix de la DMZ ». Il s’agit de circuits permettant de découvrir les ressources écologiques, culturelles et historiques des dix villes et comtés, situés près de cette zone démilitarisée séparant les deux Corées. Parmi eux Gangwha, Paju et Goseong.Sur chaque parcours, les randonneurs se déplaceront en voiture pour leur sécurité ainsi que pour la protection des plantes et des animaux sauvages. Mais sur certaines sections, ils pourront se promener à pied en collaboration avec des unités militaires proches.Toutes les informations et les réservations sont disponibles sur le site internet des « Chemins de la paix de la DMZ » (www.dmzwalk.com) et sur l'application mobile « Durunubi ».