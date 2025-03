Photo : KBS News

Le ministère de la Science et des TIC a dévoilé hier les résultats d’une enquête concernant la dépendance aux smartphones des adolescents.Ce sondage révèle que l’an dernier, ils étaient 42,6 % à avoir reconnu passer trop de temps dessus. Soit une progression de 2,5 points sur un an. Ce chiffre atteint 25,9 % chez les enfants (+0,9 point). A l’inverse, la dépendance excessive des adultes a légèrement diminué, de 22,4 à 22,1 %. Pour l’ensemble des utilisateurs, la part des accros a reculé de 0,2 % en glissement annuel, à 22,9 %.L’enquête a été menée auprès de 10 000 ménages répartis dans 17 grandes villes et provinces du pays.