Incendies de forêt : les Etats-Unis et le Japon adressent leurs messages de condoléances

Photo : YONHAP News

Washington a exprimé ses condoléances à la suite des incendies de forêt qui ravagent le sud-est de la Corée du Sud, causant d’importants dégâts humains et matériels. Dans un communiqué publié jeudi, le département d’Etat a réaffirmé la solidarité des Etats-Unis avec leur allié en cette période difficile, indiquant que les GIs stationnés au pays du Matin clair se préparaient pour aider à maîtriser le feu et à soutenir les zones sinistrées.En évoquant les récents feux qui ont frappé Los Angeles et Hawaï, son porte-parole a souligné que les USA se rappelaient que Séoul avait apporté son soutien, et que c’était à leur tour d’être à ses côtés.De son côté, le ministre japonais des Affaires étrangères a également adressé un message de solidarité. Takeshi Iwaya s’est dit profondément attristé par les pertes humaines et les lourds dégâts entraînés par les flammes. Il a rendu hommage aux victimes, espérant un prompt rétablissement pour les blessés et un retour rapide à la vie quotidienne.L’ambassadeur du Japon en Corée du Sud, Koichi Mizushima, a aussi fait part de sa tristesse, saluant l’engagement de ceux qui luttent sur le terrain.