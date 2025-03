Journée de défense de la mer Jaune : Han Duck-soo promet une réaction immédiate face aux provocations de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Ce vendredi, la Corée du Sud célèbre la 10e Journée de défense de la mer Jaune. L'occasion de rendre hommage aux héros qui ont sacrifié leur vie lors de trois incidents majeurs provoqués en 2002 et en 2010 par la Corée du Nord dans les eaux séparant la péninsule de la Chine.Une cérémonie officielle a ainsi été organisée au cimetière national de Daejeon dans le centre du pays. Le président de la République par intérim y a pris la parole pour déclarer que Pyongyang continuait de menacer la paix sur la péninsule comme dans le monde et qu’il s’agissait du régime le plus régressif de la planète. Avant d’ajouter que celui-ci ne s’applique qu’à une succession dynastique du pouvoir et qu’à ses programmes nucléaire et balistique, au détriment de la vie de ses habitants.Han Duck-soo a alors évoqué le fait que le Nord a commencé à désigner le Sud comme un « Etat hostile », renforcé les fortifications de son côté de la frontière, multiplié les provocations menaçantes et entamé un commerce d’armes illégal avec la Russie. Il s’est toutefois voulu rassurant, affirmant que le gouvernement et l’armée du Sud sont entièrement prêts face aux menaces de Kim Jong-un.Le dirigeant intérimaire a également promis de nouveau de continuer à honorer les soldats tués pour la patrie ainsi que de prendre en charge leurs familles et les militaires blessés lors des attaques nord-coréennes.