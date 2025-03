Destitution de Yoon : la décision approche, les manifestations continuent

Photo : YONHAP News

Alors que la fin de mandat de deux juges constitutionnels est imminente, le verdict de la procédure de destitution du président Yoon Suk Yeol devrait être rendu prochainement.Le président par intérim de la Cour constitutionnelle, Moon Hyung-bae, ainsi que la juge Lee Mi-son quitteront leurs postes le 18 avril prochain, après six ans de mandat. Etant donné que le chef de l’Etat par intérim, Han Duck-soo, refuse de nommer le candidat Ma Eun-hyuk, la Cour fonctionnerait alors avec seulement six membres. Selon la loi, au moins six juges sont nécessaires pour approuver une destitution, mais ce nombre minimal risque de susciter des controverses sur la légitimité de la décision. La haute juridiction devrait donc la rendre avant leurs départs.Les jugements sur les affaires ordinaires étant probablement fixées le 10 avril, le sort de Yoon devrait être scellé le 3 ou le 4, après les élections partielles prévues le 2, ou encore entre le 14 ou le 16. Une annonce le 11 avril reste également possible.En attendant, tout comme samedi dernier de grandes manifestations pour et contre la révocation du président suspendu sont prévues demain à Séoul, notamment à Gwanghwamun et à Yeouido. Des dizaines de milliers de militants sont attendus, et d’importants embouteillages sont à prévoir.La police a annoncé le déploiement d’environ 220 agents pour réguler la circulation. Elle a recommandé l’usage des transports en commun, et a invité les automobilistes à consulter les informations de trafic à l’avance.