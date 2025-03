Droits de douanes américains : Séoul organise une réunion avec le secteur automobile

Photo : YONHAP News

Washington a déclaré, mardi, l’imposition de droits de douane de 25 % sur les voitures et leurs pièces importées. Face à cette annonce, le ministre sud-coréen de l’Industrie et du Commerce a convoqué hier une réunion d’urgence rassemblant les principaux acteurs du secteur automobile.Ahn Duk-geun a exprimé son inquiétude sur les difficultés que ces mesures tarifaires risquent de causer pour les exportations des entreprises, ajoutant que le gouvernement coopérera étroitement avec l’industrie pour y faire face. Des dispositifs de réponse seront présentés au cours du mois d’avril. Le ministère a précisé qu’il échangerait activement avec l’exécutif américain afin de minimiser les dommages.Parmi les participants à cette réunion figuraient les consctructeurs comme Hyundai, Kia et Mando, ainsi que l’Association coréenne des constructeurs automobiles (KAMA) et l’Association coréenne des industries coopératives de l’automobile (KAICA).Pour rappel, l’administration Trump prévoit d’appliquer des droits de douane sur les véhicules à partir du 3 avril, et sur les pièces détachées avant le 3 mai, en vertu de l'article 232 de la loi sur l'expansion du commerce.