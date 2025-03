Incendies de forêt : le Service forestier concentre toutes les ressources

Photo : YONHAP News

Les incendies de forêt qui ont débuté samedi dernier, dans le Gyeongsang, situé dans le sud-est de la péninsule, se poursuivent.Au cours d’un briefing organisé ce matin, le Service forestier coréen (KFS) a annoncé qu'il concentrerait aujourd’hui toutes les ressources pour l’extinction des feux principaux. Avant de préciser qu’en raison des pluies, tombées dans la nuit de jeudi à vendredi, les conditions étaient favorables. Ainsi 88 hélicoptères, plus de 5 500 pompiers et 695 véhicules de lutte contre les flammes ont été mobilisés dans la matinée.D’après les derniers chiffres communiqués à midi, le taux moyen d'extinction dans la province de Gyeongsang du Nord était de 94 %. Quant au nombre de victimes, elles sont au nombre de 28 : 24 dans le Gyeongsang du Nord et le reste dans celui du Sud. La plupart d’entre elles sont des personnes âgées ou vulnérables. Ce matin, 37 blessés étaient dénombrés.