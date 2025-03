Vols internationaux d’été : 4 783 par semaines, dépassant le niveau d’avant le COVID-19

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports a finalisé le programme des vols réguliers pour la saison estivale. La période concernée s’étend sur sept mois, du 30 mars au 25 octobre.Pour les liaisons internationales, 4 783 vols sont prévus par semaine sur 246 routes. Il s’agit d’une hausse de 5,6 % par rapport à l’été dernier, mais d’une légère baisse de 2,3 %, comparée à la saison hivernale. Cependant, ce volume dépasse la moyenne de 2019, avant la pandémie de COVID-19, avec une progression de 3,6 %.Les liaisons d’Incheon vers Zurich, Calgary et Zagreb ainsi que celle de Gimhae vers Xian, interrompues durant l’hiver, reprennent du service. Certaines destinations estivales populaires voient leurs fréquences augmenter comme celles à destination de Prague, Londres et Almaty en partant d’Incheon. Mais aussi les lignes Gimhae-Oulan-Bator et Daegu-Fukuoka. De nouvelles routes font également leur apparition, notamment Incheon-Kobe.Du côté des vols intérieurs, 1 850 liaisons hebdomadaires sont prévues sur 19 routes, dont 11 vers l’île de Jeju et huit lignes continentales, soit 19 vols de plus que l’été dernier.Concernant l’aéroport international de Muan fermé jusqu’au 18 avril à la suite de l’accident de Jeju Air en décembre dernier, une reprise des vols pourra être envisagée après une évaluation des conditions de sécurité si des compagnies en font la demande.