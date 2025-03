Incendies de forêt : feu maîtrisé à Youngdeok, soulagement sur la côte est

Photo : YONHAP News

Un ouf de soulagement. Le feu principal a été maîtrisé, ce vendredi vers 14h30, dans le comté de Youngdeok dans la province de Gyeongsang du Nord. C’est ce qu’a fait savoir le Service forestier coréen (KFS). Une lueur d’espoir pour les habitants du sud-est de la péninsule, victimes de violents incendies de forêts depuis samedi dernier.Lors d’un briefing organisé ce matin, le KFS avait annoncé qu'il concentrerait aujourd’hui toutes les ressources pour l’extinction des feux principaux. Avant de préciser qu’en raison des pluies, tombées dans la nuit, les conditions météo étaient favorables. Ainsi 88 hélicoptères, plus de 5 500 pompiers et 695 véhicules de lutte contre les flammes ont été mobilisés dans la matinée.Selon les chiffres communiqués à midi, le taux moyen d'extinction dans la province de Gyeongsang du Nord était de 94 %. Quant au nombre de décès, ils sont au nombre de 28 : 24 dans le Gyeongsang du Nord et le reste dans celui du Sud. La plupart d’entre eux sont des personnes âgées ou vulnérables.