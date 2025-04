Photo : YONHAP News

Pour attaquer le dernier jour du mois de mars, les sud-Coréens devront faire attention à la grande amplitude des températures. Ce lundi matin, il fera frais avec 2°C attendus à Séoul et Gwangju, -1°C à Andong, 1°C à Daejeon et Daegu, 3°C à Jeonju et 4°C à Busan. Cet après-midi, l’air se réchauffera avec 14°C annoncée dans la capitale, à Jeonju et Gwangju, 15°C à Daejeon et Daegu ainsi que 13°C à Busan.Du côté du ciel, rien à signaler. Il sera dégagé toute la journée sur l’ensemble du pays.