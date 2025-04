Gouvernement : budget supplémentaire de 10 000 milliards de wons envisagé

Photo : KBS News

Le gouvernement sud-coréen a décidé de proposer un budget supplémentaire de 10 000 milliards de wons, soit environ 6,28 milliards d'euros. Notamment dans le but de soutenir le rétablissement des régions ravagées par les feux de forêts. C'est ce qui a été décidé lors de la réunion ministérielle dédiée aux dossiers économiques du pays tenue hier.Le vice-Premier ministre à l'économie a expliqué qu'il s'agit d'une extension budgétaire impérative pour des projets urgents, destinée à améliorer la réaction aux catastrophes naturelles, la compétitivité dans le commerce extérieur et l'intelligence artificielle ainsi que la vie quotidienne du peuple.La priorité sera accordée au rétablissement des zones touchées par les incendies et au retour à la vie normale des sinistrés. Les dispositifs de prévention et de lutte contre les feux seront également renforcés.Le budget additionnel permettra également la distribution de bons d’exportation supplémentaires et un soutien à la stabilisation des chaînes d'approvisionnement des principaux produits. L'exécutif se propose d'acquérir des processeurs graphiques hautes performances (GPU) et de faciliter l'accès à l'IA par les PME. Concernant les petits commerçants, ils pourront bénéficier de mesures allégeant les coûts croissants en raison de l'inflation et des taux d'intérêts élevés.Choi Sang-mok a appelé l'Assemblée nationale à adopter sans délai, au cours du mois d'avril, ce budget exceptionnel qui sera élaboré très prochainement par son ministère. Avant de préciser qu'il faudrait éviter, lors de l’examen parlementaire, d'additionner des projets qui ne conviennent pas aux objectifs fixés, ou qui puissent susciter des polémiques entre les partis au pouvoir et de l'opposition. Et ce, pour éviter que l'adoption par l’Hémicycle soit différée sans fin.