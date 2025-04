Incendies de forêt : les feux maîtrisés, 30 décès

Photo : KBS News

Les feux de forêt qui se sont déclenchés le 21 mars dernier à Sancheong, dans la province de Gyeongsang du Sud, ont été maîtrisés hier. Il s’agissait des derniers actifs parmi tous ceux ayant sévi dans onze villes et comtés des deux provinces de Gyeongsang, situées au sud de la péninsule.Ces incendies, les plus longs de l'histoire du pays, laissent un lourd bilan. Au total, 30 personnes sont décédées et 45 sont blessées. 48 239 hectares ont été ravagés, un record. 3 000 logements ont été brûlés et 30 patrimoines nationaux endommagés. Environ 6 000 personnes ont été déplacées et ne peuvent pas rentrer chez eux.Le gouvernement s'est engagé à accélérer le retour à la vie normale des sinistrés, en offrant des logements temporaires et en allégeant les cotisations de la protection sociale et des factures de télécommunication.La mise en garde contre toute éventuelle reprise de feux a été renforcée et l'alerte reste toujours au niveau maximal, en raison du vent sec et violent.