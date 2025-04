Numerus clausus en médecine : dernier jour pour le retour des étudiants

Photo : YONHAP News

La date limite pour le retour des étudiants en médecine, qui avaient quitté leur université après l’annonce de l’augmentation du quota d’admission en février dernier, expire aujourd’hui. Alors que les élèves des cinq principales facultés de médecine, à savoir celles de l'université nationale de Séoul, Yonsei, Sungkyunkwan, l'université catholique de Corée et l'université d'Ulsan, ont décidé de reprendre leurs études, la plupart des autres universités ferment aujourd'hui leurs inscriptions.Pour rappel, le 7 mars, le gouvernement avait annoncé que si tous les étudiants revenaient avant la fin du mois, le numerus clausus serait rétabli à son niveau initial pour l’année universitaire 2026. Le ministère de l'Education devrait compiler aujourd'hui les taux de retour et pourrait déterminer d’ici la fin de la semaine s’il est suffisant pour être considéré comme un « retour total ». Selon le ministère, ce dernier ne signifie pas 100 %, mais un niveau permettant de garantir des cours normaux.Alors que la plupart des étudiants ont repris leurs études après plus d’un an d'absence, il semble désormais probable que le quota d’admission soit ramené à 3 058 places. Toutefois, si certains se réinscrivent, mais déposent à nouveau une demande de congé ou refusent de suivre les cours, cela ne sera pas considéré comme un retour effectif. Ainsi, le quota d’admission pourrait encore revenir à 5 058 places.