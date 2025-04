Ratio entre recettes et PIB : la Corée du Sud accuse une baisse continue

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud occupe le 31e rang du classement du niveau d'imposition parmi 37 pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il s'agit d’un recul de sept places.Selon les données de l'OCDE, rendues publiques aujourd'hui par l’élu du Minjoo, Im Gwang-hyeon, la charge fiscale du pays était de 19 % en 2023. Ce chiffre représente le ratio entre le PIB brut et le total des recettes, excepté les cotisations sociales. Quand une nation présente un niveau plutôt bas, elle risque de ne pas disposer de ressources financières suffisantes.La proportion des recettes sur le PIB s'est établie à 16,6 % en 2015, avant de continuer de croître jusqu'à 2022, où elle a atteint 22,1 %. Mais elle a affiché une baisse de 3,1 points l'année suivante, provoquée par une diminution significative des impôts sur les sociétés dont les activités reculaient en raison du contexte conjoncturel défavorable. Selon l’organisation, la situation pourrait empirer puisqu’elle table sur 17,7 % en 2024.Au classement, ce sont les Etats de l'Europe du Nord qui occupent les premiers rangs. Le Danemark arrive en tête (43,4 %), suivi de la Norvège (41,4 %) et de la Suède (36,3 %). Les Etats-Unis et l'Irlande (18,9 %) se classent derrière le pays du Matin clair.Malgré cette baisse continue de la charge fiscale, la part relevant des impôts sur le revenu des salariés a augmenté. Alors que la part des personnes juridiques, de 4,5 % en 2022, est tombée à 2,5 % l'an dernier. Ce contrairement à la contribution des salariés qui est passée de 1,6 % en 2015 à 2,4 % en 2024.Le député a suggéré que des mesures appropriées devaient être prises pour rétablir un équilibre, en allégeant la charge des salariés et réexaminant la structure d'imposition sur les entreprises.