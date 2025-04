Production, consommation et investissements en rebond en février

Photo : YONHAP News

Selon les données publiées aujourd'hui par l'Institut national des statistiques (Kostat), en février, la production industrielle, la consommation et les investissements ont progressé par rapport au mois précédent.L’indice de la production de toutes les industries (IAIP) a atteint 111,7, soit une hausse de 0,6 % par rapport à janvier. Par filière, les industries minières et manufacturières ont augmenté de 1 % et les services de 0,5 %, sur un an. En revanche, l'incertitude politique et l'accident de Jeju Air ont contribué à une baisse de 3,0 % dans le secteur de l'hébergement et de la restauration, la plus importante depuis février 2022.Quant aux ventes au détail, elles ont augmenté de 1,5 % par rapport au mois précédent. Grâce aux subventions pour les véhicules électriques, les ventes de biens durables, dont les voitures particulières, ont bondi de 13,2 %. Cependant, les produits alimentaires et les biens semi-durables ont enregistré une diminution.Enfin, concernant les investissements, les équipements ont bondi de 18,7 %, notamment avec les machines pour la fabrication de semi-conducteurs (+23,3 %). Les investissements dans la construction ont également progressé de 1,5 %.Selon Kostat, ces résultats sont en partie influencés par l’effet de base lié à la baisse de janvier. Les évolutions des ventes de détail et de la construction seront surveillées de près pour évaluer la suite de la situation.