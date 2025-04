Kevin Hassett : les pays exportateurs de véhicules affaiblissent les constructeurs américains

Photo : YONHAP News

Les pays qui doivent faire l'objet des tarifs douaniers réciproques seront décidés par le président Donald Trump. Et ce en fonction de différents facteurs, dont l'excédent commercial vis à vis des Etats-Unis et autres pratiques commerciales jugées injustes. C'est ce qu'a annoncé le directeur du Conseil économique national, en réaffirmant qu'il y avait quinze pays excédentaires.La liste ne semble toutefois pas encore être fixée, à deux jours de la mise en application des nouvelles mesures. Mais la Corée du Sud a été de nouveau, bien qu'indirectement, pointée du doigt. Kevin Hassett a dénoncé les principaux exportateurs de véhicules, qui affaiblissent les constructeurs américains. Et d'ajouter que leurs usines de fabrication de voitures implantées localement continuent d’importer des moteurs et d'autres pièces détachées coûteux en provenance de leur pays d'origine.Le haut fonctionnaire américain a de nouveau souligné que les droits de douanes seraient indispensables au renforcement de la capacité de production des USA dans le secteur.Par ailleurs, Donald Trump utilise les tarifs douaniers comme un outil de pression diplomatique. Il a ainsi déclaré que les droits de douane supplémentaires seraient appliqués au pétrole brut importé de Russie, si cette dernière n'arrive pas à s'entendre lors des négociations sur le cessez-le-feu avec l'Ukraine, prévues cette semaine. Le locataire de la Maison Blanche menace également l'Iran avec les mêmes « armes » de guerre commerciale pour lui faire signer un accord nucléaire.