Otan : réunion des chefs de la diplomatie, la Corée du Sud invitée

Photo : YONHAP News

L’Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) tiendra une réunion des ministres des Affaires étrangères du 3 au 4 avril à Bruxelles. Cette rencontre réunira les chefs de la diplomatie des 32 pays membres, ainsi que ceux des quatre pays partenaires dans l'Indo-Pacifique (IP4), dont la Corée du Sud.Les discussions devraient principalement porter sur l'augmentation des dépenses de défense. Pour rappel, en 2014, après l'annexion de la Crimée par la Russie, l'Otan avait fixé l'objectif de consacrer 2 % du PIB à la défense. Lors du sommet de 2023, ce seuil a été ajusté à « au moins 2 % ». Cependant, cette directive étant non contraignante, seuls 23 pays l’ont respectée l’an dernier. L’administration Trump, de son côté, insiste pour que tous les membres atteignent cet objectif avant le sommet de juin à La Haye et prône un renforcement de cet engagement.La fin du conflit en Ukraine et le soutien international seront également à l’ordre du jour, bien qu'un consensus semble difficile. Après avoir facilité un cessez-le-feu partiel entre Moscou et Kyiv, les Etats-Unis ont proposé d'aider à lever les sanctions contre la Russie. Cependant, l’Europe s'oppose à tout assouplissement et souligne la nécessité d'un soutien logistique américain pour la sécurité post-conflit.