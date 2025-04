Budget additionnel : absence de compromis en perspectives entre les partis au pouvoir et d'opposition

Photo : KBS News

A la suite de l'annonce du projet de budget supplémentaire de 10 000 milliards de wons, les partis du pouvoir et de l'opposition se sont consultés sur le sujet. Le président de l'Assemblée nationale a ainsi organisé ce matin une réunion bipartisane, qui a révélé un grand désaccord entre les deux camps.Le Minjoo a demandé d'en accroître la somme, qui est jugée trop insuffisante pour redresser les régions endommagées par les feux de forêt et pour relancer l'économie en berne. Avant d’appeler de nouveau le président de la République par intérim à nommer immédiatement Ma Eun-hyuk au poste de juge constitutionnel, afin de rétablir l'ordre constitutionnel.De son côté, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a condamné la première force de l’opposition qui déstabilise, selon lui, les affaires d'Etat, en menaçant de destituer tout le gouvernement. Et d'ajouter qu'il est nécessaire d’arrêter de s'emparer du pouvoir juridique, en mettant la pression sur Han Duck-soo pour nommer le 9e et dernier juge constitutionnel.Par ailleurs, le parti de centre-gauche tiendra cet après-midi la Commission parlementaire sur la législation et les affaires judiciaires, afin d'examiner un projet d'amendement permettant le prolongement automatique du mandat des juges constitutionnels. Il se propose de l'adopter dans le contexte où les fonctions de deux juges de la haute juridiction arrivent à terme le 18 avril, alors que le sort de Yoon Suk Yeol n’est toujours pas tranché.Le PPP a alors décidé d'appeler le candidat Ma Eun-hyuk à se retirer et envisage de porter plainte contre les députés du Minjoo et leur patron, Lee Jae-myung, pour tentative de rébellion.