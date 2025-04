Incendies de forêt : exonération d'amende pour les étrangers dans les zones sinistrées

Photo : YONHAP News

Jusqu'au 30 avril, les étrangers résidant dans les régions désignées comme zones sinistrées spéciales à cause des incendies de forêt, bénéficieront d'une exonération d'amende pour tout retard dans le prolongement de leur séjour.Les personnes concernées sont celles qui, depuis la déclaration des zones sinistrées spéciales, sont enregistrées en tant qu'étrangers dans les villes et districts de Sancheong, Ulju, Uiseong, Hadong, Andong, Cheongsong, Yeongyang et Yeongdeok. Selon le ministère de la Justice, fin février, 18 578 personnes concernées, dont des travailleurs saisonniers, résidaient dans ces localités.Le gouvernement a également décidé de les exempter d’amende pour violations des obligations de permis et d'enregistrement jusqu'en avril. Toutefois, si la violation a commencé avant la déclaration des zones sinistrées, la période de violation sera calculée en excluant la période entre la déclaration et la régularisation. De plus, les travailleurs saisonniers qui rencontrent des difficultés d'emploi en raison des feux de forêt, pourront changer de lieu de travail pour continuer à travailler dans d'autres exploitations agricoles.