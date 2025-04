Corée-Chine-Japon : renforcement de la coopération commerciale trilatérale

Photo : YONHAP News

Les ministres du Commerce et de l'Economie de la Corée du Sud, de la Chine et du Japon se sont réunis le 30 mars à Séoul, pour agir ensemble contre les tarifs douaniers américains. Ils ont convenu de s'engager à préserver le système multilatéral du commerce ouvert, inclusif, transparent et non discriminatoire.Ahn Duk-geun, Wang Wentao et Yoji Muto ont également décidé de renforcer la coopération commerciale trilatérale, via un accord de libre-échange (ALE) tripartite. Pour rappel, les négociations en vue de cet accord sont suspendues depuis 2019. Elles ont repris à la suite du sommet entre les trois nations en mai dernier à Séoul, mais sans résultat tangible jusqu'ici.La Chine semble souhaiter élargir la coopération tripartite, pour s’en servir comme levier dans la guerre commerciale avec les Etats-Unis. Wentao s'est ainsi montré très actif lors de la rencontre bilatérale avec Ahn, tenue samedi dernier. Il a proposé à son interlocuteur sud-coréen de mener des négociations pour élargir l’ALE entre les deux pays afin d’englober les échanges culturel, touristique et juridique.Selon Jang Sang-sik, directeur de l'Institut du commerce international de l'Association coréenne du commerce extérieur (Kita), contrairement à l'administration Biden qui mettait en avant l'alliance fondée sur les valeurs, celle de Trump prône « l'Amérique d'abord ». Ce qui donne à Pékin l'opportunité d'élargir son influence sur ses pays voisins.De leur côté, Séoul et Tokyo se montrent plus prudents, notamment pour des raisons géopolitiques. Mais, toujours d'après Jang, les deux nations pourraient tirer profit de cette situation, notamment dans la gestion des chaînes d'approvisionnement de minerais rares, actuellement dominées par l'empire du Milieu, entre autres.