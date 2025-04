Ministère de la Défense : le rôle des soldats américains en Corée du Sud reste de garantir la paix sur la péninsule

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense a déclaré aujourd’hui que le rôle des troupes américaines stationnées en Corée du Sud pour préserver la paix sur la péninsule resterait inchangé. Lors d’un briefing quotidien, son porte-parole a souligné que l'armée sud-coréenne maintenait une posture de défense conjointe solide, fondée sur l'alliance entre la Corée du Sud et les Etats-Unis, pour faire face à diverses situations.Ces déclarations sont intervenues après un rapport du Washington Post mentionnant un document de neuf pages intitulé « Directives temporaires sur la stratégie nationale de défense ». Ce document, qui aurait été distribué mi-mars au sein du département américain de la Défense, indiquerait que Washington priorisera la défense de son territoire et la prévention d'une invasion de Taïwan par la Chine. En parallèle, l’administration Trump envisagerait d’inciter ses alliés en Europe, au Moyen-Orient et en Asie de l’Est à prendre une plus grande part de la gestion des menaces provenant de la Russie, de la Corée du Nord, de l'Iran et d'autres pays, tout en augmentant leurs dépenses de défense.Jeon Ha-gyu a précisé que cette information n'avait pas été officiellement confirmée par le département américain.