Bourse : reprise de la vente à découvert

Photo : YONHAP News

La vente à découvert a repris aujourd'hui, après une interdiction totale depuis novembre 2023. Le KOSPI, l’indice de référence, est toutefois tombé sous les 2 500 points pour la première fois depuis le 10 mars. Il termine la journée en baisse de 3,00 % pour atterrir à 2 481,12 points. Le KOSDAQ, celui des valeurs technologiques, continue également de baisser, avec une chute de 3,01 % pour afficher 672,85 points.La vente à découvert joue un rôle correctif lorsqu'un titre connaît une hausse excessive, mais elle a provoqué des mécontentements parmi les investisseurs individuels en amplifiant les baisses des actions. En novembre 2023, après la découverte de ventes à découvert sans emprunt d'actions, cette pratique avait été totalement interdite.Pendant plus d'un an, les autorités financières ont établi un système de vérification centralisé pour empêcher ces ventes sans emprunt d'actions. Celui-ci exige la confirmation de l'emprunt des titres avant de permettre toute vente à découvert.Les analystes prévoient une volatilité accrue à court terme pour les indices de la Bourse de Séoul, suite à la reprise de la vente à découvert. Son autorisation pourrait aussi stimuler les achats étrangers.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s’affaiblit face au billet vert. A la clôture des transactions, à 15h30, le dollar américain s’achète 1 472,90 wons (+6,40 wons).