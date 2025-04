Photo : KBS News

Son Heung-min, capitaine de l'équipe nationale de football, et Ji So-yun, star du football féminin, ont été désignés joueurs de l'année 2024 par l’Association coréenne de football (KFA).Le titre de joueur de l'année, pour les hommes et pour les femmes, est attribué en combinant 50 % des votes des journalistes et 50 % des votes des experts de la KFA. L’ailier gauche de Tottenham Hotspur a obtenu 109 points, devançant de justesse le lauréat de l’an dernier, Kim Min-jae. Il remporte ainsi son huitième titre dans la catégorie. La milieu de terrain des Reign de Seattle, avec 62 points, a également décroché ce prestigieux titre pour la huitième fois.Les jeunes joueurs de l'année 2024 sont Yang Min-hyeok qui évolue aux Queens Park Rangers et Kim Shin-ji de l’AS Roma.