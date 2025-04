Agroalimentaire et restauration : 40 entreprises augmentent leurs prix cette année

Photo : YONHAP News

Depuis le début de l'année, les hausses de prix se multiplient sans distinction de produit ou de marque dans l’agroalimentaire et la restauration. Selon l’agence de presse Yonhap, au moins 40 entreprises du secteur ont augmenté leurs prix ou prévoient de le faire cette année. Cette tendance concerne aussi bien le café et chocolat que le pain, les nouilles instantanées, les hamburgers ou encore les bières.L’inflation des biens alimentaires transformés, qui se maintenait autour de 1 % l’an dernier, a bondi à 2,7 %, et atteint 2,9 % le mois dernier. Cette hausse dépasse largement celle de l’indice des prix à la consommation, qui est de 2,0 %. Les prix des repas au restaurant ont également grimpé de 3,0 % en février.Les entreprises justifient ces hausses par l’augmentation des coûts des matières premières, de la main-d’œuvre et du taux de change. Certains estiment aussi que l’instabilité politique actuelle leur permet de relever leurs prix plus facilement.Le Conseil national des organisations de consommateurs de Corée a exprimé son inquiétude, craignant une réduction supplémentaire de la consommation. Il a souligné que, bien que le café et le cacao aient augmenté, des produits comme la farine, l’huile et le maïs sont restés stables ou ont diminué. Avant de noter que les bénéfices des entreprises agroalimentaires avaient progressé de 10 à 20 % en un an.Le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Alimentation affirme soutenir le secteur en réduisant les tarifs douaniers sur certaines matières premières, en exonérant de la TVA à l'importation et en offrant des aides pour l'achat des matières premières.