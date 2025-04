Plus de la moitié des grandes entreprises offre des salaires supérieurs à 100 millions de wons

Photo : YONHAP News

En 2024, 55 des 100 plus grandes entreprises par chiffre d'affaires ont offert un salaire moyen annuel supérieur à 100 millions de wons, soit 62 700 euros, à leurs employés. C’est ce que révèle une analyse des rapports d’activité réalisée par l’agence Yonhap.Face à l'inflation, le nombre d’entreprises du « club des 100 millions de wons » a augmenté chaque année et a été multiplié par 6,1 par rapport à 2019. L’an dernier, sept sociétés, telles que Hyundai Glovis, Hanwha Aerospace et Samsung Electro-Mechanics, ont rejoint ce groupe. Toutes les compagnies figurant dans le top 10 en font partie.Par secteur, les entreprises énergétiques, telles que les sociétés pétrolières et gazières, ont affiché des salaires relativement élevés. En revanche, celles du secteur de la distribution et de l’alimentation ont des salaires bien inférieurs, atteignant environ un tiers de celles des secteurs énergétiques.La Fédération des industriels de Corée (FKI) a souligné que bien que les rémunérations des grandes entreprises aient continué d’augmenter en raison de l'inflation persistante jusqu'à l’année dernière, l’augmentation dans les petites et moyennes entreprises est restée modeste. Ce qui pourrait creuser davantage l’écart salarial.