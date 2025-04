Photo : YONHAP News

Pour le premier jour d’avril, pas de poisson à l’horizon de la part de la météo. Ce mardi se fera sous le soleil. Malheureusement, ce beau temps s’accompagne d’une hausse progressive de la pollution aux particules fines, notamment dans le centre-ouest et la zone métropolitaine où le niveau « mauvais » sera atteint.De leur côté, les températures continuent leur hausse. Ce matin, il fera 4°C à Séoul, 1°C à Andong, 2°C à Daejeon, 3°C à Jeonju, Gwangju et Daegu ainsi que 6°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 17°C dans la capitale, à Jeonju et Daegu, 18°C à Daejeon et Gwangju ainsi que 15°C à Busan.