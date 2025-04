Destitution de Yoon : incertitudes autour du verdict et pressions pour la nomination du juge Ma

Photo : YONHAP News

La date du verdict du procès en destitution de Yoon Suk Yeol tarde à être annoncée. Si jamais elle est dévoilée aujourd’hui par la Cour constitutionnelle, il pourra être prononcé au plus tôt ce jeudi ou vendredi. Et ce, compte tenu du délai nécessaire pour la finalisation du texte du jugement et des démarches administratives, y compris la mise en place d’un dispositif de sécurité visant à prévenir tout éventuel débordement des manifestants.De l’avis des observateurs, les délibérations pourraient encore prendre du temps et la décision pourrait être rendue le 11 avril ou entre le 14 et le 16 ou le 18 au plus tard. En effet, à cette date, deux des huit juges constitutionnels actuellement en poste quitteront leurs fonctions en raison de l’expiration de leur mandat, et la haute juridiction comptera alors seulement six membres.En attendant, le Minjoo continue d’exercer une pression sur le président de la République par intérim pour qu’il nomme immédiatement Ma Eun-hyuk en tant que neuvième juge constitutionnel, afin que la Cour soit au complet. La direction parlementaire de la principale force de l’opposition tiendra aujourd’hui une conférence de presse devant le complexe gouvernemental de Séoul pour exhorter Han Duck-soo à procéder sans délai à cette nomination. Elle organisera également une réunion interne dans un bureau provisoire installé sous une tente à proximité.Le parti de centre-gauche, majoritaire à l’Assemblée nationale, envisage également de tenir une séance plénière cet après-midi au Parlement. En effet, la formation avait averti qu’elle prendrait une « décision cruciale » si le chef de l’Etat par intérim ne procédait pas à la nomination de Ma avant le 1er avril. Cette décision pourrait concerner une nouvelle tentative de destitution visant Han, ainsi que le vice-Premier ministre à l’Economie, Choi Sang-mok, qui avait également refusé de nommer el candidat de l'Hémicycle lorsqu’il assurait l’intérim présidentiel.