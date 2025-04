L’USTR cite le commerce de compensation de l’armement de Séoul comme obstacle non-tarifaire

Photo : The Office of the U.S. Trade Representative

Les Etats-Unis doivent annoncer le 2 avril des droits de douane réciproques imposés à leurs différents partenaires commerciaux. En amont, le Bureau du représentant au commerce (USTR) a publié, hier, son rapport 2025 sur les barrières commerciales que chaque pays érige (NTE).Le document fait état des deux principales barrières non-tarifaires maintenues par le gouvernement sud-coréen. Il s’agit du programme du commerce de compensation en matière d’armement et de la restriction d'âge sur la viande bovine américaine.C’est la première fois que l’USTR mentionne le commerce de compensation de la défense, sans pour autant donner des exemples précis. Le programme en question permet à la Corée du Sud de demander des contreparties, comme les transferts de technologies, aux pays étrangers qui lui vendent des armes d’une valeur supérieure à 10 millions de dollars. Washington juge qu’il s’agit d’une pratique commerciale injuste.En ce qui concerne la viande bovine, le document accuse Séoul de maintenir depuis 16 ans l’interdiction d’importer du bœuf américain à partir d’animaux âgés de plus de 30 mois. Les restrictions sur les transactions en ligne ou les échanges commerciaux numériques sont aussi citées comme des obstacles au commerce avec le pays du Matin clair.Le rapport évoque en outre le manque de transparence des réglementations écologiques automobiles et des politiques des prix des médicaments et des appareils médicaux. En lien avec les investissements, il est rappelé que le gouvernement sud-coréen interdit aux étrangers de placer leur argent dans les chaînes de télévision terrestres et limite aussi leur participation à celles câblées et par satellite.L’USTR présente le NTE au Congrès chaque année le 31 mars. Mais cette fois-ci, il est scruté de près étant donné que Donald Trump a menacé d’imposer ses droits de douane réciproques en tenant compte aussi des barrières non-tarifaires.