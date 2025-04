Photo : YONHAP News

Le président américain a déclaré, lundi à la Maison Blanche, qu’il y avait une « communication » avec le dirigeant nord-coréen et qu’il « ferait quelque chose à un moment donné ».Donald Trump a affirmé qu’il entretenait une excellente relation avec Kim Jong-un et qu’ils s'entendaient à merveille. Il a notamment évoqué le fait qu’il l’avait surnommé « Little Rocket Man », ou « petit homme-fusée », au début de son premier mandat, en 2017. Avant de préciser qu’il l’avait rencontré à la suite d’un appel de sa part et qu’ils avaient maintenu une bonne relation.Trump a par ailleurs décrit la Corée du Nord comme une « grande nation nucléaire » et son dirigeant comme un « homme intelligent ». Il n’a toutefois pas donné plus de détails sur ce qu’il appelait une « communication ».