Han Duck-soo exerce son droit de veto à la révision du droit commercial

Photo : YONHAP News

Comme attendu, le président par intérim a mis son veto sur la proposition de révision du droit commercial, votée le 13 mars par l’Assemblée nationale, sous l’égide de l’opposition, la majorité parlementaire. Cette décision a été annoncée aujourd’hui lors du conseil des ministres hebdomadaire. C’est la septième fois qu’il exerce ce droit depuis qu’il assure l’intérim du chef de l’Etat.L’amendement vise pour l’essentiel à élargir les obligations fiduciaires des administrateurs de société aux actionnaires. Il est contesté par le camp présidentiel et les entreprises, invoquant notamment qu’une fois la législation mise en vigueur, les fonds activistes pourront réclamer aux entreprises des dividendes excessifs ou encore intervenir dans leur gestion.Han Duck-soo considère lui aussi que la révision risque d’impacter la gestion de la plupart des compagnies et leur compétitivité. Il estime qu’une solution pouvant minimiser ses effets indésirables doit être trouvée.Le dirigeant intérimaire a alors évoqué le fait que son gouvernement avait proposé d’amender la loi sur le marché des capitaux, qui selon lui, pourra mieux protéger les actionnaires, au lieu de revoir le droit commercial.Toutefois, Han a de nouveau indiqué ne pas s’opposer à l’enjeu de la révision de celui-ci. Selon lui, il est nécessaire de proposer aux députés de débattre à nouveau sur l’amendement adopté. Avec pour objectif de chercher un moyen visant à ne pas contracter les activités des entreprises dans un contexte actuel d’inquiétude économique, à améliorer leur gouvernance et à veiller à la fois aux intérêts des investisseurs.Par ailleurs, la réforme des retraites a été promulguée aujourd’hui. Votée le mois dernier par les députés, elle modifie notamment le taux de cotisation et celui de remplacement. Actuellement à 9 %, le premier augmentera de 0,5 point chaque année à partir de 2026 pour atteindre 13 % en 2033. Quant au second, il devait à l’origine diminuer jusqu’à 40 % à l’horizon 2028, contre 41,5 % cette année. Mais à partir de l’année prochaine, il passera à 43 %.