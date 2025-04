Birmanie : aucune victime sud-coréenne signalée

Photo : YONHAP News

Aucune victime n’a été recensée parmi les ressortissants sud-coréens après le puissant tremblement de terre d'une magnitude de 7,7, qui a frappé la Birmanie le 28 mars. C’est ce qu’a fait savoir, lundi, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Les ambassades sud-coréennes de la région touchée par le séisme, d’après le ministère, continuent toutefois de se renseigner sur d’éventuelles pertes humaines parmi les expatriés, auprès des autorités birmanes et thaïlandaises, ainsi que des communautés coréennes.Un vice-consul de l’ambassade en Birmanie s’occupe également de la distribution des produits de première nécessité et fournit une aide consulaire aux sud-Coréens dans la capitale Naypyidaw. Dimanche, un consul a été dépêché à Mandalay, la ville birmane la plus touchée, pour vérifier la sécurité des expatriés et leur fournir des articles essentiels.En outre, lundi, Hong Seok-in, le représentant du gouvernement chargé des affaires consulaires pour les nationaux à l’étranger, a présidé une réunion en visioconférence réunissant le ministère et les missions diplomatiques locales concernées, afin de s’assurer de la sécurité des ressortissants.Par ailleurs, un responsable du ministère a fait savoir que, pour le moment, les efforts étaient concentrés sur l’évaluation de la situation sur place. Avant d’ajouter que l’éventuel envoi d’une équipe de secours serait examiné en prenant en compte l’ampleur des dégâts, les demandes des pays sinistrés ainsi que les actions prises par d’autres pays. Séoul avait promis, le 29 mars, une aide humanitaire de 2 millions de dollars à la Birmanie via des organisations internationales.