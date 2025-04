Photo : KBS News

La Cour constitutionnelle a annoncé aujourd’hui la date à laquelle elle rendra son verdict très attendu sur la destitution de Yoon Suk Yeol. Ce sera ce vendredi à 11h.La haute juridiction a également décidé d’autoriser la retransmission en direct du prononcé de son jugement, au regard de la gravité du procès et l’intérêt du peuple.Yoon a été démis de ses fonctions le 14 décembre par l’Assemblée nationale, pour sa brève instauration de la loi martiale, le 3 décembre. Les huit juges en exercice de la Cour ont tenu 11 audiences jusqu’au 25 mars. Si plus de six d’entre eux se prononcent pour sa destitution, le chef de l’Etat suspendu quittera immédiatement son poste. Dans le cas contraire, il sera rétabli dans ses fonctions.