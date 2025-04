Le ministère des Affaires étrangères organise des visites des entreprises de défense pour les diplomates étrangers

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires étrangères organise, les 2 et 3 avril, des visites d'entreprises de l'industrie de la défense pour les représentants des missions diplomatiques en Corée du Sud.Des diplomates d'une dizaine de pays coopérant avec Séoul dans le domaine de l'armement, dont la Pologne et l'Arabie saoudite, se rendront dans les usines de production de Hyundai Rotem et de Hanwha Aerospace à Changwon, ainsi que celle de Korea Aerospace Industries (KAI) à Sacheon, dans la province de Gyeongsang du Sud.Accompagnés par la deuxième vice-ministre des Affaires étrangères, Kang In-sun, les participants assisteront notamment à des présentations sur le char de combat K2 de Hyundai Rotem, le canon automoteur K9 de Hanwha Aerospace, ainsi que sur le chasseur FA-50 de KAI.Un responsable du ministère a déclaré que cet événement visait à promouvoir les mérites des armes « made in Korea » ainsi que la volonté du gouvernement de soutenir les exportations des entreprises de défense.