Exportations : progression en mars

Photo : YONHAP News

En mars, les exportations ont progressé de 3,1 % sur un an, atteignant 58,2 milliards de dollars. Elles ont ainsi poursuivi leur augmentation pour le deuxième mois consécutif, après 15 mois de contraction. C’est ce que montrent les données communiquées aujourd’hui par le ministère de l’Industrie et du Commerce.Les expéditions ont été dopées principalement par les ventes de semi-conducteurs qui ont atteint 13 milliards de dollars. Il s'agit d'une hausse de 11,9 % par rapport à il y a un an pour ce secteur clé des exportations de la Corée du Sud. En ce qui concerne les ventes des automobiles, elles ont grimpé de 1,2 % pour s’élever à 6,2 milliards. Même constat pour l’aluminium (+20,4 %, à 500 millions). A l’inverse, les exportations d’acier ont reculé de 10,6 %, à 2,6 milliards.Les importations ont elles aussi progressé de 2,3 % en rythme annuel pour se chiffrer à 53,3 milliards de dollars. L’excédent commercial a par conséquent atteint 4,9 milliards de dollars.