Barrières non-tarifaires : Séoul discutera avec Washington à travers des canaux de travail

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a annoncé aujourd’hui qu’elle engagerait des discussions avec les Etats-Unis via des canaux de travail et le comité de l’accord de libre-échange (ALE) bilatéral. Hier, à la veille de l’annonce des tarifs réciproques de l’administration Trump, le Bureau du représentant américain au Commerce (USTR) a publié son rapport 2025 sur les barrières commerciales (NTE). Il y qualifie de mesures non-tarifaires certaines réglementations sud-coréennes, notamment le commerce de compensation en matière d’armement et les restrictions d’âge sur la viande bovine américaine.Le ministère sud-coréen de l’Industrie, du Commerce et de l’Énergie a déclaré que ces points seront analysés avec les ministères concernés et les acteurs du secteur pour formuler une réponse. Il prévoit également d’expliquer à Washington les avancées réalisées en matière de barrières non-tarifaires. Pour rappel, lors des dernières consultations, il avait déjà soumis un avis officiel en réponse aux préoccupations américaines et exposé en détail la position de Séoul.Le NTE présente le commerce bilatéral sous un jour relativement favorable, soulignant la suppression de la plupart des droits de douane grâce à l’ALE et les discussions régulières via les instances bilatérales. Toutefois, il exprime des préoccupations sur plusieurs sujets, dont le commerce numérique, les marchés publics, l’accès au marché agricole, les services et les prix des médicaments en Corée du Sud. Des points susceptibles d’influencer l’annonce des nouveaux tarifs douaniers attendue demain.Le ministère sud-coréen a noté que ces critiques reprenaient des préoccupations déjà soulevées par Washington. Le rapport recense 21 mesures non-tarifaires visant le pays du Matin clair, un chiffre en légère hausse par rapport à l’an dernier, mais inférieur aux quelque 40 points relevés annuellement avant 2023.